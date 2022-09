LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 2-5, US Open 2022 in DIRETTA: Matteo serve per rimanere nel set (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Sul nastro la smorzata di dritto di Davidovich. 30-0 Secondo ACE consecutivo per Matteo. 15-0 ACE Berrettini, il secondo. 5-2 Game Davidovich Fokina. Con un servizio vincente al corpo lo spagnolo si assicura la possibilità di servire per il set. 40-15 Stecca con il dritto Berrettini, che si sposta in ritardo ritrovandosi la palla addosso. 30-15 ACE di seconda Davidovich, il terzo. 15-15 Brutto errore di Davidovich, che manda out un comodo dritto. 15-0 Scarico su questo dritto Matteo. 2-4 Game Berrettini. Ancora un ottimo dritto dell’azzurro, che cerca di scuotersi. 40-30 Dritto inside out indietreggiando che beffa ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Sul nastro la smorzata di dritto di. 30-0 Secondo ACE consecutivo per. 15-0 ACE, il secondo. 5-2 Game. Con un servizio vincente al corpo lo spagnolo si assicura la possibilità di servire per il set. 40-15 Stecca con il dritto, che si sposta in ritardo ritrovandosi la palla addosso. 30-15 ACE di seconda, il terzo. 15-15 Brutto errore di, che manda out un comodo dritto. 15-0 Scarico su questo dritto. 2-4 Game. Ancora un ottimo dritto dell’azzurro, che cerca di scuotersi. 40-30 Dritto inside out indietreggiando che beffa ...

