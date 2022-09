Le notizie di scienza della settimana (Di domenica 4 settembre 2022) Come funziona l’evoluzione del cervello dei mammiferi, scoperto il dinosauro più antico dell’Africa, il benessere vicino all’acqua, l’aggiornamento dei vaccini contro il covid: l’attualità scientifica. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 4 settembre 2022) Come funziona l’evoluzione del cervello dei mammiferi, scoperto il dinosauro più antico dell’Africa, il benessere vicino all’acqua, l’aggiornamento dei vaccini contro il covid: l’attualità scientifica. Leggi

RosarioP70 : RT @e_mosti: @ViVilaVitaOra QUESTE NOTIZIE , NON VENGONO DAL BAR , MA DA BASI DI STUDI DI ALTO LIVELLO ! NON CERTO QUELLI DEI MEDICI CANTAU… - e_mosti : @ViVilaVitaOra QUESTE NOTIZIE , NON VENGONO DAL BAR , MA DA BASI DI STUDI DI ALTO LIVELLO ! NON CERTO QUELLI DEI ME… - LucaMig : Da economia e scienza una guida alla sopravvivenza per l'umanità - Terra & Poli - - ItaliaStartUp_ : L'Intelligenza Artificiale ha imparato a giocare a calcio - Scienza & Tecnica - Agenzia ANSA - aleradioposta : Le Rubriche - Notizie Ambiente tecnologia scienza musica e cinema -