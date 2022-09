Incidenti: auto sbanda sulla A1 tra Arezzo e Monte San Savino, due feriti (Di domenica 4 settembre 2022) Arezzo, 4 set. (Adnkronos) - Alle ore 6.45 lungo autostrada A1 km360, tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione nord si è verificato un incidente che ha coinvolto una sola auto. Due le persone coinvolte: un uomo di 43 ed una donna di 38 anni originari della Lombardia. Sul posto ambulanza della Misericordia di Monte San Savino e della Pubblica Assistenza di Foiano. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. i due feriti sono trasportati ad Arezzo in codice Giallo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022), 4 set. (Adnkronos) - Alle ore 6.45 lungostrada A1 km360, traSan, in direzione nord si è verificato un incidente che ha coinvolto una sola. Due le persone coinvolte: un uomo di 43 ed una donna di 38 anni originari della Lombardia. Sul posto ambulanza della Misericordia diSane della Pubblica Assistenza di Foiano. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. i duesono trasportati adin codice Giallo.

biciversilia : Come i giornali descrivono gli incidenti stradali: a #Padova l'auto che finisce da sola nel fiume [Corriere del Ven… - benzinazero : Come i giornali descrivono gli incidenti stradali: due auto e un tir a guida autonoma si scontrano [Toscana in Dire… - buuzkiz : A luglio feci un piccolissimo incidente e la macchina con cui ho avuto questo famoso incidente mi ha detto: IN 59 a… - michelecaruso : @paolinab @GenCar5 Invece i 1,25 milioni di morti per incidente auto OGNI anno non mi sembra abbiano creato la STES… - infoitinterno : Incidenti stradali: auto giù da ponte a Torino, 2 i feriti -