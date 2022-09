Il migliore dei migliori è fuggito dai suoi errori, lasciando un paese sul lastrico (Di domenica 4 settembre 2022) di Andrea Vivalda Quando Beppe Grillo disse: “è uno di noi, è un grillino, vuole anche la transizione ecologica”, gli diedi retta e pensai che forse potesse veramente essere il migliore, o l’eletto, come qualcuno lo definiva. Quando ad aprile ’21 presentò il Pnrr italiano facendo il copia-incolla di quello di Giuseppe Conte già pronto a gennaio e mandò avanti il piano di vaccinazione lasciandolo procedere esattamente così come era già stato progettato dal precedente esecutivo, solo cambiando il commissario e il nome “primule” in “hub”, pensai: “beh, si vede che andavano bene, ma può sempre essere il migliore”. Quando fece la gaffe su Erdogan mi dissi: “bah, mmm… vabbè dai, anche i migliori possono sbagliare”. Quando poi la sua ministra Cartabia presentò una legge che portava a lasciare ingiudicati i criminali, mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) di Andrea Vivalda Quando Beppe Grillo disse: “è uno di noi, è un grillino, vuole anche la transizione ecologica”, gli diedi retta e pensai che forse potesse veramente essere il, o l’eletto, come qualcuno lo definiva. Quando ad aprile ’21 presentò il Pnrr italiano facendo il copia-incolla di quello di Giuseppe Conte già pronto a gennaio e mandò avanti il piano di vaccinazionelo procedere esattamente così come era già stato progettato dal precedente esecutivo, solo cambiando il commissario e il nome “primule” in “hub”, pensai: “beh, si vede che andavano bene, ma può sempre essere il”. Quando fece la gaffe su Erdogan mi dissi: “bah, mmm… vabbè dai, anche ipossono sbagliare”. Quando poi la sua ministra Cartabia presentò una legge che portava a lasciare ingiudicati i criminali, mentre ...

