Highlights e gol Spezia-Bologna 2-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 4 settembre 2022) Glie le azioni salienti di2-2, match della quinta giornata di. Un punto a testa al Picco: Bastoni e un autogol di Schouten fatali per le ambizioni di vittoria della squadra di Mihajlovic. Non bastano ai rossoblù i due gol di Marko Arnautovic. Buono l’ingresso in campo di Soriano nella ripresa. SportFace.

QSVS_Official : Il Milan si aggiudica il #Derby battendo l’Inter per 3-2: grande protagonista della serata #Leao autore di due gol… - Profilo3Marco : RT @QSVS_Official: Finisce con un pareggio 1-1 #FiorentinaJuventus: al gol iniziale di #Milik risponde #Kouame, poi è un super #Perin a pre… - Profilo3Marco : RT @QSVS_Official: Il Milan si aggiudica il #Derby battendo l’Inter per 3-2: grande protagonista della serata #Leao autore di due gol e un… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Serie A, oggi 4 partite: Cremonese-Sassuolo finisce 0-0. Ora tocca a Spezia-Bologna - raffael87326897 : Lazio-Napoli 1-2 | All’Olimpico ci pensa Kvara: Gol & Highlights | Serie... -

annullati: al 29 pt Morata A. per (Atl. Madrid). La presentazione del match QUI REAL SOCIEDAD - ... Dopo il fischio finale glidella gara e l'evento integrale saranno a disposizione per ...... con 380 match stagionali , oltre a playoff e playout e 'Diretta' il sabato alle 14 per vivere ... in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con, interviste, collegamenti e ...Vittoria convincente del Brighton nel pomeriggio di Premier League. Al The American Express Community Stadium, i padroni di casa si sono infatti imposti sul Leicester con un pesante 5-2.Nella 5ª giornata del Campionato di Serie A, lo Spezia di Luca Gotti si appresta a ospitare il Bologna di Sinisa Mihajlovic.