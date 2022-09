Gragnano, indagini su 6 ragazzi dietro i messaggi di insulti al 13enne caduto dal quarto piano: 5 sono minorenni (Di domenica 4 settembre 2022) Sarebbero sei i presunti autori dei messaggi di insulti e minacce che sono stati inviati sul cellulare di Alessandro, il ragazzo di 13 anni morto giovedì 1 settembre precipitando dalla finestra della sua abitazione a Gragnano (Napoli). I presunti responsabili sono cinque minorenni e un maggiorenne. sono in corso accertamenti da parte della procura di Torre Annunziata, che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, e del tribunale dei minorenni del capoluogo campano. Sarebbero imminenti le iscrizioni nel registro degli indagati, soprattutto al fine di avviare la nomina dei periti di parte in vista dell’autopsia. Quest’ultima è ancora da fissare. «Ti devi ammazzare, buttati giù, ucciditi». sono questi ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Sarebbero sei i presunti autori deidie minacce chestati inviati sul cellulare di Alessandro, il ragazzo di 13 anni morto giovedì 1 settembre precipitando dalla finestra della sua abitazione a(Napoli). I presunti responsabilicinquee un maggiorenne.in corso accertamenti da parte della procura di Torre Annunziata, che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, e del tribunale deidel capoluogo campano. Sarebbero imminenti le iscrizioni nel registro degli indagati, soprattutto al fine di avviare la nomina dei periti di parte in vista dell’autopsia. Quest’ultima è ancora da fissare. «Ti devi ammazzare, buttati giù, ucciditi».questi ...

