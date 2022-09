Francia, Morellato acquisisce le gioiellerie Pierre Roux in Costa Azzurra (Di domenica 4 settembre 2022) Morellato Group, protagonista in Europa nella produzione e commercializzazione di gioielli, orologi e cinturini, annuncia l’acquisizione delle gioiellerie francesi Pierre Roux per circa 3 mln di euro. Fondato nel 1988 da Pierre Roux, il brand ha aperto la sua prima boutique di preziosi in Costa Azzurra, dove sono presenti tutti i 7 stores che da oggi entrano a far parte del Gruppo Morellato attraverso la controllata Cleor Sa. Cleor, uno dei principali player di gioielleria prêt-à-porter, acquisito da Morellato Group nel 2019, vanta attualmente 140 punti vendita diretti situati all’interno dei più prestigiosi shopping center della Francia, con un’offerta di prodotti al contempo preziosi e accessibili e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 settembre 2022)Group, protagonista in Europa nella produzione e commercializzazione di gioielli, orologi e cinturini, annuncia l’acquisizione dellefrancesiper circa 3 mln di euro. Fondato nel 1988 da, il brand ha aperto la sua prima boutique di preziosi in, dove sono presenti tutti i 7 stores che da oggi entrano a far parte del Gruppoattraverso la controllata Cleor Sa. Cleor, uno dei principali player di gioielleria prêt-à-porter, acquisito daGroup nel 2019, vanta attualmente 140 punti vendita diretti situati all’interno dei più prestigiosi shopping center della, con un’offerta di prodotti al contempo preziosi e accessibili e ...

