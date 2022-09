F1 Gp Olanda, Leclerc: “Per Ferrari difficile fare di più” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Onestamente credo che fosse difficile fare meglio”. Charles Leclerc si esprime così dopo il terzo posto nel Gp d’Olanda al volante della Ferrari. Il pilota monegasco è salito sul podio nella gara che Max Verstappen (Red Bull) ha vinto davanti a George Russell (Mercedes). “Abbiamo avuto sfortuna con la virtual safety car ma non so se avrebbe cambiato qualcosa. Max era troppo veloce e le Mercedes volavano con le gomme hard, mentre noi abbiamo faticato a trovare il feeling. Nel complesso dobbiamo accettare questo terzo posto”, dice Leclerc. “Battaglia con Lewis? Lui stava soffrendo, noi avevamo più grip e siamo riusciti a superarlo -aggiunge il 24enne monegasco della Ferrari riferendosi al duello con Hamilton-. Loro però sono stati in grado di mantenere ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Onestamente credo che fossemeglio”. Charlessi esprime così dopo il terzo posto nel Gp d’al volante della. Il pilota monegasco è salito sul podio nella gara che Max Verstappen (Red Bull) ha vinto davanti a George Russell (Mercedes). “Abbiamo avuto sfortuna con la virtual safety car ma non so se avrebbe cambiato qualcosa. Max era troppo veloce e le Mercedes volavano con le gomme hard, mentre noi abbiamo faticato a trovare il feeling. Nel complesso dobbiamo accettare questo terzo posto”, dice. “Battaglia con Lewis? Lui stava soffrendo, noi avevamo più grip e siamo riusciti a superarlo -aggiunge il 24enne monegasco dellariferendosi al duello con Hamilton-. Loro però sono stati in grado di mantenere ...

