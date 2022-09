Elezioni 2022, chi vuole aumentare gli stipendi in caso di vittoria (Di domenica 4 settembre 2022) Settembre è appena iniziato e la campagna elettorale in vista del voto di domenica 25 è entrata nel vivo: tra comizi in piazza, interventi sui social e in tv, i leader dei principali partiti al voto si stanno sbilanciando su più fronti, facendo promesse che dicono di essere intenzionati a mantenere. Per quanto riguarda il lavoro, per esempio, uno dei temi caldi è sicuramente quello degli aumenti in busta paga. C’è un problema con gli stipendi in Italia (e ne aveva già parlato qui) perché, mentre il costo della vita continua a crescere, le retribuzioni non riescono a tenere il passo con il caro prezzi (qui gli aumenti previsti a settembre). Ma, su questo fronte, cosa hanno intenzione di fare partiti in corsa al voto in caso di vittoria? Aumento stipendi e pensioni: il cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi Fin da ... Leggi su quifinanza (Di domenica 4 settembre 2022) Settembre è appena iniziato e la campagna elettorale in vista del voto di domenica 25 è entrata nel vivo: tra comizi in piazza, interventi sui social e in tv, i leader dei principali partiti al voto si stanno sbilanciando su più fronti, facendo promesse che dicono di essere intenzionati a mantenere. Per quanto riguarda il lavoro, per esempio, uno dei temi caldi è sicuramente quello degli aumenti in busta paga. C’è un problema con gliin Italia (e ne aveva già parlato qui) perché, mentre il costo della vita continua a crescere, le retribuzioni non riescono a tenere il passo con il caro prezzi (qui gli aumenti previsti a settembre). Ma, su questo fronte, cosa hanno intenzione di fare partiti in corsa al voto indi? Aumentoe pensioni: il cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi Fin da ...

