Chi è Davide Brivio? Dalla MotoGP a CEO di Alpine F1 (Di domenica 4 settembre 2022) Dalla MotoGP alla F1, Davide Brivio sarà il nuovo CEO del team Alpine F1 nella nuova stagione di F1 2021. Luca de Meo, presidente e amministratore delegato del gruppo Renault ha voluto fortemente Brivio al suo fianco il quale prenderà il posto di Cyril Abiteboul. La carriera di Davide Brivio Davide Brivio, classe 1963 è originario di Galgiana, provincia di Lecco, sin da piccolo ha amato il mondo dei motori ed è riuscito a realizzare il suo sogno di bambino. Dopo il diploma da Ragioniere Programmatore, ha iniziato a gareggiare nel motocross ma si rende conto ben presto che come pilota non è molto veloce. Rimane nell’ambito del motocross ma come reporter e fotografo. Nei primi anni 90 inizia a collaborare come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 settembre 2022)alla F1,sarà il nuovo CEO del teamF1 nella nuova stagione di F1 2021. Luca de Meo, presidente e amministratore delegato del gruppo Renault ha voluto fortementeal suo fianco il quale prenderà il posto di Cyril Abiteboul. La carriera di, classe 1963 è originario di Galgiana, provincia di Lecco, sin da piccolo ha amato il mondo dei motori ed è riuscito a realizzare il suo sogno di bambino. Dopo il diploma da Ragioniere Programmatore, ha iniziato a gareggiare nel motocross ma si rende conto ben presto che come pilota non è molto veloce. Rimane nell’ambito del motocross ma come reporter e fotografo. Nei primi anni 90 inizia a collaborare come ...

MargheritaCamp3 : @davide_devido @Ambrosetti_ @Viminale A me non viene da ridere. Non siamo più padroni in casa nostra. C'è un degrad… - brasca_davide : RT @lucianocapone: Paragonare chi vuole difendere l’Ucraina dall’invasione della Russia a Mussolini cha ha invaso la Grecia, puoi farlo sol… - briani_davide : @Michele_Arnese #M5S e #Lega hanno toccato l'apice promettendo cose simili per crollare sotto il peso delle loro az… - davide_taxi : @loca_stronza E poi al lunedì chi si alza?!???? - brug71 : @BarillariDav Davide. Ok. Ma non è quella la strada. Fatelo per chi cambia idea sul programma, per esempio. In ogni… -