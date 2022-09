"Attacco devastante all'Europa": conferme-choc sulla prossima mossa di Putin (Di domenica 4 settembre 2022) Nel mirino di Vladimir Putin e della Russia, ora, c'è l'Europa. Lo dimostra la crisi energetica, con le forniture di gas arbitrariamente interrotte e il prezzo della materia prima alle stelle, con drammatiche conseguenze per la nostra economia, le imprese e le famiglie. E la situazione potrebbe anche peggiorare. Questo almeno è quanto sostiene Volodymyr Zelensky, premier ucraino, secondo cui il prossimo inverno Mosca sferrerà un Attacco decisivo sull'energia a tutti gli europei. Zelensky lo sostiene in un videomessaggio serale, citato da Unian, in cui afferma: "In questi giorni, la Russia sta cercando di aumentare ancora di più la pressione energetica sull'Europa: il pompaggio di gas attraverso il Nord Stream è completamente interrotto - premette -. Perché lo stanno facendo? La Russia vuole distruggere la vita normale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Nel mirino di Vladimire della Russia, ora, c'è l'. Lo dimostra la crisi energetica, con le forniture di gas arbitrariamente interrotte e il prezzo della materia prima alle stelle, con drammatiche conseguenze per la nostra economia, le imprese e le famiglie. E la situazione potrebbe anche peggiorare. Questo almeno è quanto sostiene Volodymyr Zelensky, premier ucraino, secondo cui il prossimo inverno Mosca sferrerà undecisivo sull'energia a tutti gli europei. Zelensky lo sostiene in un videomessaggio serale, citato da Unian, in cui afferma: "In questi giorni, la Russia sta cercando di aumentare ancora di più la pressione energetica sull': il pompaggio di gas attraverso il Nord Stream è completamente interrotto - premette -. Perché lo stanno facendo? La Russia vuole distruggere la vita normale ...

