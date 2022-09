A Venezia 11 minuti d'applausi per Monica, la trans di Palladoro (Di domenica 4 settembre 2022) Undici minuti di applausi e tanta emozione in sala per la prima di Monica di Andrea Pallaoro , secondo dei cinque registi italiani in concorso a Venezia 79. Commossa la protagonista Trace Lysette, per... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 settembre 2022) Undicidie tanta emozione in sala per la prima didi Andrea Pallaoro , secondo dei cinque registi italiani in concorso a79. Commossa la protagonista Trace Lysette, per...

