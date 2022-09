VIDEO MotoGP, Enea Bastianini: “Martin più nervoso? Ci può stare” (Di sabato 3 settembre 2022) Enea Bastianini non può che sorridere dopo la terza posizione conquistata nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14° appuntamento del Motomondiale 2022. Il romagnolo domani, però, scatterà dalla seconda casella in seguito alla sanzione di Francesco Bagnaia, penalizzato dopo un impeding nel corso della FP1 di ieri. Il portacolori del team Ducati Gresini ha spiegato a Sky Sport le sue sensazioni: “Nei primi giri era veramente complesso guidare, non si capiva se era asciutto o bagnato. Ho rischiato di cadere nell’ultima curva, ma alla fine ho fatto la differenza”. Il padrone di casa prosegue: “Potevo fare qualcosa di più, ma raggiungere la prima fila è sempre buono. Devo fare i complimenti a Jake Miller per la pole-position, è stato perfetto in queste condizioni”. Andiamo, quindi, ad ascoltare le sue ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)non può che sorridere dopo la terza posizione conquistata nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14° appuntamento del Motomondiale 2022. Il romagnolo domani, però, scatterà dalla seconda casella in seguito alla sanzione di Francesco Bagnaia, penalizzato dopo un impeding nel corso della FP1 di ieri. Il portacolori del team Ducati Gresini ha spiegato a Sky Sport le sue sensazioni: “Nei primi giri era veramente complesso guidare, non si capiva se era asciutto o bagnato. Ho rischiato di cadere nell’ultima curva, ma alla fine ho fatto la differenza”. Il padrone di casa prosegue: “Potevo fare qualcosa di più, ma raggiungere la prima fila è sempre buono. Devo fare i complimenti a Jake Miller per la pole-position, è stato perfetto in queste condizioni”. Andiamo, quindi, ad ascoltare le sue ...

