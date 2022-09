Un misterioso sconosciuto completa la statua miracolosa (Di sabato 3 settembre 2022) Un giovane vasaio di Casalpusterlengo vuole realizzare una statua dedicata a Maria, ma ecco che in un momento di difficoltà interviene provvidenzialmente uno sconosciuto. Il ragazzo ogni giorno modella e cuoce vasi di creta e altrettanto fa per una statua della Vergine. L’unico problema è che non riesce a completare bene la testa, sia di Maria che del Bambino L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 3 settembre 2022) Un giovane vasaio di Casalpusterlengo vuole realizzare unadedicata a Maria, ma ecco che in un momento di difficoltà interviene provvidenzialmente uno. Il ragazzo ogni giorno modella e cuoce vasi di creta e altrettanto fa per unadella Vergine. L’unico problema è che non riesce are bene la testa, sia di Maria che del Bambino L'articolo proviene da La Luce di Maria.

