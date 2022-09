TS – “C’è stato un black out, io sono il responsabile” (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-03 22:40:36 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: MILANO – “Inter a due facce? Esattamente. All’inizio è stata una partita equilibrata, di studio reciproco, poi abbiamo fatto un bellissimo gol, ma dopo il pareggio abbiamo avuto un black out di mezz’ora che ci è costato altri due gol. Noi ne abbiamo fatti due bellissimi, mentre i loro tre non possiamo concederli… soprattutto in un derby. E alla fine abbiamo perso. Per tutto quello che abbiamo creato alla fine avremmo meritato il pari, ma io sono l’allenatore e sono il primo responsabile: quella mezz’ora ha lasciato a desiderare in una partita così importante e dovevamo fare meglio“. Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il derby perso 3-2 contro il Milan. Inzaghi: ... Leggi su justcalcio (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-03 22:40:36 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: MILANO – “Inter a due facce? Esattamente. All’inizio è stata una partita equilibrata, di studio reciproco, poi abbiamo fatto un bellissimo gol, ma dopo il pareggio abbiamo avuto unout di mezz’ora che ci è coaltri due gol. Noi ne abbiamo fatti due bellissimi, mentre i loro tre non possiamo concederli… soprattutto in un derby. E alla fine abbiamo perso. Per tutto quello che abbiamo creato alla fine avremmo meritato il pari, ma iol’allenatore eil primo: quella mezz’ora ha lasciato a desiderare in una partita così importante e dovevamo fare meglio“. Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il derby perso 3-2 contro il Milan. Inzaghi: ...

CarloCalenda : Quello che abbiamo fatto io e @matteorenzi al governo aveva dentro un #entusiasmo e una #vivacità che era straordin… - roncellamare : Che meraviglia il tuo Jova Beach Party Lorenzo! Bello il filmato, bellissime anche le foto! È stato bello farne par… - borghi_claudio : Qui qualcuno non ha ancora capito che è finito il tempo di 'mandare segnali'... adesso c'è la possibilità epocale d… - AlexMarinuzzi91 : @chiellokong_ C’è stato un periodo in cui ero convinto fossi femmina per via di quel “chiella” ?? - im____lc : @FierGobbo Scusami eh, ma avevi alternative?? Considerando che c’è gente fuori e martedì devi rigiocare. Senza parl… -