Spalletti stende Sarri | all’Olimpico il Napoli passa in rimonta sulla Lazio

(Di sabato 3 settembre 2022) Triplice fischio allo stadio Olimpico di Roma: il big match tratermina 1-2, clima rovente nella Capitale. Equilibrio, occasioni ed un clima rovente. Non manca nulla tra, che dinanzi ai quarantamila dello stadio Olimpico si sono dati battaglia senza alcuna esclusione di colpi. Il tutto per una gara che significava tanto per il rispettivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sorprendente soprattutto il pari del Napoli; già nella stagione scorsa gli uomini di... Una bella Udinesela Fiorentina in Friuli: decide una rete di Beto al 17 . Mentre al Castellani, ...Il risultato non cambia: delusione per Luciano, e dunque classifica di Serie A che ... di Claudio Franceschini) Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol: il Milanil Bologna! Pari al ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara col Lecce, finita 1-1."Non abbiamo cominciato ...Il Napoli non riesce a battere il Lecce: allo stadio Maradona, la gara termina 1-1 grazie alle reti di Elmas e Colombo (la prima in Serie A).