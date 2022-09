Sconvolgente scoperta medica: smartphone e invecchiamento precoce, la correlazione sarebbe strettissima (Di sabato 3 settembre 2022) Un’esposizione troppo prolungata alla luce blu dei dispositivi elettronici, come smartphone, pc, tablet e telefonini, potrebbero avere degli effetti negativi sulle cellule del nostro corpo, ed in particolare la pelle, le cellule adipose e i neuroni sensoriali. Luce blu dispositivi, 2/9/2022 – Computermagazine.itA sostenerlo è la ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in Aging da parte dei ricercatori dell’Oregon State University che hanno eseguito degli esperimenti sui moscerini, scoprendo appunto un invecchiamento maggiore se esposti alle luci dei dispositivi, rispetto ai loro simili rimasti al buio. Per arrivare a tale conclusione preoccupante, i ricercatori hanno confrontato i livelli di metaboliti, le sostanze chimiche essenziali per far funzionare correttamente le cellule, scoprendo valori differenti fra i due gruppi: «Il succinato (un tipo di ... Leggi su computermagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Un’esposizione troppo prolungata alla luce blu dei dispositivi elettronici, come, pc, tablet e telefonini, potrebbero avere degli effetti negativi sulle cellule del nostro corpo, ed in particolare la pelle, le cellule adipose e i neuroni sensoriali. Luce blu dispositivi, 2/9/2022 – Computermagazine.itA sostenerlo è la ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in Aging da parte dei ricercatori dell’Oregon State University che hanno eseguito degli esperimenti sui moscerini, scoprendo appunto unmaggiore se esposti alle luci dei dispositivi, rispetto ai loro simili rimasti al buio. Per arrivare a tale conclusione preoccupante, i ricercatori hanno confrontato i livelli di metaboliti, le sostanze chimiche essenziali per far funzionare correttamente le cellule, scoprendo valori differenti fra i due gruppi: «Il succinato (un tipo di ...

