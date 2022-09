Roma, insulti e scritte no vax contro le sedi sindacali Cisl e Cgil: ”nazisti traditori” (Di sabato 3 settembre 2022) scritte naziste e no vax contro le sedi sindacali Cisl e Cgil di Torre Angela e Tor Bella Monaca. L’atto vandalico è avvenuto nella notte di oggi 3 settembre. Questa mattina la scoperta da parte dei sindacati, che hanno ritrovato l’entrata delle sedi ricoperta da scritte. Leggi anche: Roma, vigili trasferiti in modo ‘coatto’: la furia dei sindacati Blitz anarchico contro i sindacati: la solidarietà del presidente Franco “Nella notte, le sedi sindacali della Cisl e della Cgil di Torre Angela e Tor Bella Monaca sono state imbrattate da un vile attacco di soggetti che, viste le scritte e lo stile, si possono presumere essere di matrice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022)naziste e no vaxledi Torre Angela e Tor Bella Monaca. L’atto vandalico è avvenuto nella notte di oggi 3 settembre. Questa mattina la scoperta da parte dei sindacati, che hanno ritrovato l’entrata dellericoperta da. Leggi anche:, vigili trasferiti in modo ‘coatto’: la furia dei sindacati Blitz anarchicoi sindacati: la solidarietà del presidente Franco “Nella notte, ledellae delladi Torre Angela e Tor Bella Monaca sono state imbrattate da un vile attacco di soggetti che, viste lee lo stile, si possono presumere essere di matrice ...

LaVeritaWeb : Su «Repubblica» Lévy predica contro le destre «mussoliniane e putiniane». Peccato che parta sbagliando la data dell… - CorriereCitta : Roma, insulti e scritte no vax contro le sedi sindacali Cisl e Cgil: ”nazisti traditori” - meopinelli : @emilianoavanti @tella_vale Assolutamente .. so boni i fatti e i fatti dicono che zaniolo rimane e rinnova e sono a… - pigi02 : RT @LaVeritaWeb: Su «Repubblica» Lévy predica contro le destre «mussoliniane e putiniane». Peccato che parta sbagliando la data della Marci… - misiagentiles : #Roma: Quando il parto diventa #violenza. Procedure rischiose e non necessarie, insulti, cesarei senza consenso, su… -