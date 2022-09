Razionamenti in arrivo, i conti da brivido: "Guai da novembre a gennaio" (Di sabato 3 settembre 2022) Telefoniamo a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, pochi minuti dopo l'ultima uscita di Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, che anticipa problemi alla ripresa della fornitura di gas attraverso Nord Stream 1 per via del funzionamento di una sola turbina. Il D-Day è fissato per oggi. «Cercano di fare pressioni, e magari questo è un modo per tentare di difendersi da eventuali arbitraggi futuri. C'è un lato positivo, in questo segnale». Ossia? «In prospettiva, questa cosa fa male anche a loro, perché siamo tutti europei e siamo i loro principali "clienti". Loro non pensavano di arrivare a questo punto, ma pensavano di chiudere velocemente in Ucraina. Tutto ciò non sta accadendo e può avere, per la Russia, dei contraccolpi interni». Ora però questo crea degli enormi problemi al nostro tessuto produttivo, alle famiglie. Cosa dovremo fare se la fornitura non dovesse ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) Telefoniamo a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, pochi minuti dopo l'ultima uscita di Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, che anticipa problemi alla ripresa della fornitura di gas attraverso Nord Stream 1 per via del funzionamento di una sola turbina. Il D-Day è fissato per oggi. «Cercano di fare pressioni, e magari questo è un modo per tentare di difendersi da eventuali arbitraggi futuri. C'è un lato positivo, in questo segnale». Ossia? «In prospettiva, questa cosa fa male anche a loro, perché siamo tutti europei e siamo i loro principali "clienti". Loro non pensavano di arrivare a questo punto, ma pensavano di chiudere velocemente in Ucraina. Tutto ciò non sta accadendo e può avere, per la Russia, dei contraccolpi interni». Ora però questo crea degli enormi problemi al nostro tessuto produttivo, alle famiglie. Cosa dovremo fare se la fornitura non dovesse ...

