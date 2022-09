Pioli: «”Sono un allenatore felice, alleno dei giocatori che continuano a stupirmi» (Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine del derby vinto contro l’Inter L’esultanza finale con la squadra: «È una partita importante, uno scontro diretto e ora c’è ancora di più una grande rivalità. I nostri avversari volevano dimostrare di essere superiori per tanti motivi, Sono contento che abbiamo vinto ma mi è piaciuta tantissimo la squadra, per 70 minuti abbiamo giocato da grande squadra e poi ci siamo rilassati un po’: quando ti rilassi rischi. alleno dei ragazzi che continuano a stupirmi per la loro energia, voglia di stare insieme, voglia di migliorare: Sono un allenatore felice» Sui momenti della partita: «Siamo stati bravi a leggere la partita. L’Inter ci ha fatto palleggiare, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico del Milan, Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine del derby vinto contro l’Inter L’esultanza finale con la squadra: «È una partita importante, uno scontro diretto e ora c’è ancora di più una grande rivalità. I nostri avversari volevano dimostrare di essere superiori per tanti motivi,contento che abbiamo vinto ma mi è piaciuta tantissimo la squadra, per 70 minuti abbiamo giocato da grande squadra e poi ci siamo rilassati un po’: quando ti rilassi rischi.dei ragazzi cheper la loro energia, voglia di stare insieme, voglia di migliorare:un» Sui momenti della partita: «Siamo stati bravi a leggere la partita. L’Inter ci ha fatto palleggiare, ...

AntoVitiello : #Pioli: “Alleno dei ragazzi che continuano a stupirmi per la loro energia, voglia di stare insieme, voglia di migli… - AntoVitiello : #Pioli: “#Florenzi purtroppo infortunio abbastanza grave, a livello muscolare. #Origi e #Rebic la speranza è di rec… - Gianluca270395 : RT @AntoVitiello: #Pioli: “Alleno dei ragazzi che continuano a stupirmi per la loro energia, voglia di stare insieme, voglia di migliorare:… - napolista : #Pioli a Dazn: «È una partita importante, uno scontro diretto e ora c’è ancora di più una grande rivalità. I nostri… - Maldinismovero2 : ? CDK e Origi non sono ancora entrati negli schemi, ma dobbiamo dare tempo. Pioli ci vede lungo ? Il gruppo. E' bel… -