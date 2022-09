Mostre, concerti, escursioni e degustazioni: torna Fungolandia (Di sabato 3 settembre 2022) Dal 3 all’11 settembre ritorna Fungolandia negli undici paesi di Altobrembo: Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta, in Alta Valle Brembana. I visitatori saranno guidati alla scoperta della natura e del territorio dell’Alta Valle Brembana partecipando a Mostre, concerti, escursioni, degustazioni, attività nella natura e iniziative di vario genere per intrattenere gli appassionati di funghi, i buongustai e tutti coloro che vogliono trascorrere qualche giorno nella natura delle Orobie. La diciassettesima edizione di Fungolandia prevede infatti appuntamenti variegati e adatti a tutti: escursioni alla scoperta dei funghi, visite alle aziende agricole locali, trekking ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 settembre 2022) Dal 3 all’11 settembre rinegli undici paesi di Altobrembo: Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta, in Alta Valle Brembana. I visitatori saranno guidati alla scoperta della natura e del territorio dell’Alta Valle Brembana partecipando a, attività nella natura e iniziative di vario genere per intrattenere gli appassionati di funghi, i buongustai e tutti coloro che vogliono trascorrere qualche giorno nella natura delle Orobie. La diciassettesima edizione diprevede infatti appuntamenti variegati e adatti a tutti:alla scoperta dei funghi, visite alle aziende agricole locali, trekking ...

