Milan, Dida su Maldini: “Paolo è eccezionale. Leader e campione” (Di sabato 3 settembre 2022) Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex portiere del Milan ha tessuto le lodi del suo ex compagno di squadra Paolo Maldini. Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 settembre 2022) Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex portiere delha tessuto le lodi del suo ex compagno di squadra

sportli26181512 : Dida sul derby: 'È già determinante: è una partita differente': Nelson Dida, ex portiere rossonero, è stato intervi… - milansette : Dida sul Milan: 'Tra le favorite: ha la forza di ripetersi' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Dida sul Milan: 'Tra le favorite: ha la forza di ripetersi': Nelson Dida ha parlato delle possibilità in questa sta… - MilanNewsit : Dida sul Milan: 'Tra le favorite: ha la forza di ripetersi' - sportli26181512 : Dida su Maignan: 'È stato sorprendente come abbia imparato tanto in così poco tempo': L'ex preparatore dei portieri… -