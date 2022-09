Martina Gatti, da Skam a Venezia: «Abel Ferrara è un vulcano. Per crescere come attori? Bisogna saper vivere con poco e sopravvivere ai no» – L’intervista (Di sabato 3 settembre 2022) Martina Gatti, classe ’96, romana, vede la recitazione come una grande occasione. È diventata un’attrice per caso, ma da allora ha sempre provato a non tirarsi indietro. In Padre Pio, il film di Abel Ferrara presentato alle Giornate degli Autori di Venezia, ha imparato a convivere con le proprie paure e ad aprirsi agli altri. Quando ne parla, non nasconde la sua emozione: «è stata un’esperienza incredibile. Attorno a Shia LaBeouf, che interpreta Padre Pio, c’era questo alone di sacralità che contagiava tutti. E poi la presenza di Abel: pura energia. Insieme creavano qualcosa di nuovo, qualcosa di veramente potente». Gatti ha recitato in serie come Skam e Bangla, e ha preso parte a Mollami di Matteo ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022), classe ’96, romana, vede la recitazioneuna grande occasione. È diventata un’attrice per caso, ma da allora ha sempre provato a non tirarsi indietro. In Padre Pio, il film dipresentato alle Giornate degli Autori di, ha imparato a concon le proprie paure e ad aprirsi agli altri. Quando ne parla, non nasconde la sua emozione: «è stata un’esperienza incredibile. Attorno a Shia LaBeouf, che interpreta Padre Pio, c’era questo alone di sacralità che contagiava tutti. E poi la presenza di: pura energia. Insieme creavano qualcosa di nuovo, qualcosa di veramente potente».ha recitato in seriee Bangla, e ha preso parte a Mollami di Matteo ...

