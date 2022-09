Ligue 1 | scontri tra tifosi del Marsiglia e dell’Auxerre

(Di sabato 3 settembre 2022)in1 traad Auxerre che ha visto coinvolti idi casa e i supporter del: interviene la polizia Disordini in Francia prima della sfida di1 tra Auxerre e. Secondo quanto riportato dalla Provence, idelle due squadre hanno avuto una colluttazione davanti ad un ristorante nella città della Borgogna. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire con un lancio di lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori tensioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

