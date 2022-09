La profezia di Sgarbi | Vi dico dove arriveremo | sprint nel centrodestra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 settembre 2022) Vittorio"testimonial" dei moderati suona come un ossimoro, lo fa notare con ironia Giovanni Toti mentre, accanto, Maurizio Lupi sorride mettendosi le mani nei capelli. Lui,, il critico d'arte più noto d'Italia, avrebbe preferito chiamare "Rinascimento" questa formazione che unisce i centristi alleati di Fdi, Fi e Lega e che invece è fatta di «tanti simboli che hanno la parola Italia nel nome, "Noi con l'Italia", "Coraggio Italia", "Italia al centro", come se qualcuno pensasse che siamo in Messico», osserva tra le risatine. «C'era già Italia viva di Renzi, che in realtà è mezza morta». Quindi, la battuta: «Se non faremo il 3% lo si dovrà alla miopia di Toti, Lupi e Brugnaro, se lo faremo è perché ci sono io. Moderato, moderatamente». L'occasione è stata la presentazione dei candidati lombardi alle Politiche. La sala dell'hotel è ...