La campagna elettorale del Pd è diventata un meme (Di sabato 3 settembre 2022) La grafica scelta da Enrico Letta per le elezioni del prossimo 25 settembre è diventata virale sui social grazie alle tantissime parodie realizzate dagli utenti. Ma quanto può influire sul voto? Spoiler: poco

