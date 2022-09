Jane Fonda rivela: «Ho un cancro. Sono fortunata, mi posso curare» (Di sabato 3 settembre 2022) La star premio Oscar annunciando la malattia sui social si è detta ottimista sulle possibilità di guarigione: «L’80% delle persone sopravvive». Poi ha lanciato un messaggio politico: «Sono una privilegiata. Troppi americani non hanno accesso alle cure di qualità che ricevo, e questo non è giusto» Leggi su vanityfair (Di sabato 3 settembre 2022) La star premio Oscar annunciando la malattia sui social si è detta ottimista sulle possibilità di guarigione: «L’80% delle persone sopravvive». Poi ha lanciato un messaggio politico: «una privilegiata. Troppi americani non hanno accesso alle cure di qualità che ricevo, e questo non è giusto»

