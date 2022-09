Investe un pedone con l’auto: si ferma per controllare i danni alla carrozzeria e poi fugge (Di sabato 3 settembre 2022) Ha investito un pedone con l’automobile e poi si è fermato, ma solo per controllare i danni alla carrozzeria. Un attimo dopo la fuga senza prestare soccorso. Leggi anche: Roma, Investe un 46enne e lo lascia a terra in una pozza di sangue: è gravissimo I fatti a Santa Marinella Il 25 agosto a Santa Marinella l’ennesimo caso di investimento pirata. La vittima è un operaio di 51 anni, ancora ricoverato all’ospedale con quattro vertebre fratturate. Erano le 23:00 quando il malcapitato stava camminando in via dei Fiori a bordo strada per tornare a casa dopo il turno di lavoro e il viaggio in treno. All’improvviso, è sopraggiunta dalle sue spalle una vettura che lo ha investito in pieno scaraventandolo a terra. Scende per controllare i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022) Ha investito unconmobile e poi si èto, ma solo per. Un attimo dopo la fuga senza prestare soccorso. Leggi anche: Roma,un 46enne e lo lascia a terra in una pozza di sangue: è gravissimo I fatti a Santa Marinella Il 25 agosto a Santa Marinella l’ennesimo caso di investimento pirata. La vittima è un operaio di 51 anni, ancora ricoverato all’ospedale con quattro vertebre fratturate. Erano le 23:00 quando il malcapitato stava camminando in via dei Fiori a bordo strada per tornare a casa dopo il turno di lavoro e il viaggio in treno. All’improvviso, è sopraggiunta dalle sue spalle una vettura che lo ha investito in pieno scaraventandolo a terra. Scende peri ...

DoctorDeathStar : RT @SkyTG24: #Roma, investe pedone e fugge: carabinieri sulle sue tracce - CorriereCitta : Investe un pedone con l’auto: si ferma per controllare i danni alla carrozzeria e poi fugge - SkyTG24 : #Roma, investe pedone e fugge: carabinieri sulle sue tracce - LiguriaNotizie : Scooter investe pedone in via Canevari, non è grave - TG24info : Roma – Investe un pedone e scappa, 27enne nei guai | -