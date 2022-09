Inter, Inzaghi: “Derby molto importante, su Lukaku…” (Di sabato 3 settembre 2022) Inter Inzaghi- Semplice rifinitura stamane per gli uomini di Inzaghi, a poche ore dal fischio iniziale del Derby di Milano. L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato un Intervista nella conferenza, alla vigilia della gara contro il Milan. Ha parlato degli obiettivi stagionali e ha parlato anche del recupero, lungo, di Romelu Lukaku. Ecco di seguito, le parole del mister Nerazzurro: Sul Derby: “L’anno scorso di Derby se n’è giocati tanti, l’ultimo l’abbiamo vinto 3-0 . Sappiamo cosa è successo nel ritorno di campionato. Un Derby si carica per conto proprio, ho dei ragazzi con grandissima personalità e voglia di giocare. Si affrontano due squadre forti, poi tutte le partite sono molto ... Leggi su seriea24 (Di sabato 3 settembre 2022)- Semplice rifinitura stamane per gli uomini di, a poche ore dal fischio iniziale deldi Milano. L’allenatore dell’, Simone, ha rilasciato unvista nella conferenza, alla vigilia della gara contro il Milan. Ha parlato degli obiettivi stagionali e ha parlato anche del recupero, lungo, di Romelu Lukaku. Ecco di seguito, le parole del mister Nerazzurro: Sul: “L’anno scorso dise n’è giocati tanti, l’ultimo l’abbiamo vinto 3-0 . Sappiamo cosa è successo nel ritorno di campionato. Unsi carica per conto proprio, ho dei ragazzi con grandissima personalità e voglia di giocare. Si affrontano due squadre forti, poi tutte le partite sono...

