(Di sabato 3 settembre 2022) "Lo dico con onestà:no alcune caratteristiche tecniche e fisiche in alcune zone del campo. In relazione all'infortunio di Verde, avevamo esigenza di trovare i gol. Lui ne ha fatti 8 l'anno ...

glooit : Gotti, allo Spezia manca punta ma niente vittimismo leggi su Gloo - zambrysss : Allo Spezia viene permesso di attaccare a pieno organico senza il minimo accenno di pressing orientato, ma hey clea… - NumeroDiez_10 : RT @LolloAlutto: ?? Nonostante le voci che lo avvicinavano al #Genoa, Kevin #Agudelo rimarrà allo #Spezia perché ritenuto funzionale da mis… - LolloAlutto : ?? Nonostante le voci che lo avvicinavano al #Genoa, Kevin #Agudelo rimarrà allo #Spezia perché ritenuto funzionale da mister #Gotti. - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: QUI SPEZIA, Gotti allo Stadium senza alternative: -

Tiscali

Lo ha detto Luca, tecnico dello Spezia Calcio, commentando il calciomercato che non gli ha portato la punta che aveva chiesto. "Affrontiamo la realtà: ci sono 11 partite prima della sosta, in ...La squadra diè uno scoglio, forse non un'ultima spiaggia, ma può essere un punto di svolta: ... E gli inquilini sono tanti, dai giocatori alla dirigenza finostaff, tecnico compreso. Oltre ... Gotti, allo Spezia manca punta ma niente vittimismo "Lo dico con onestà: mancano alcune caratteristiche tecniche e fisiche in alcune zone del campo. In relazione all'infortunio di Verde, avevamo esigenza di trovare i gol. (ANSA) ...È terminata 2-0 la sfida tra Spezia e Juventus sul terreno dell’Allianz Stadium. Queste le parole di mister Luca Gotti nel post-partita.