F1, le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Belgio 2022

Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il Gran Premio del Belgio 2022, il quattordicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2022. Sul circuito di Spa, lo storico tracciato ribattezzato l'Università della Formula 1, ancora una clamorosa rimonta di Max Verstappen che domina in lungo e in largo e trionfa blindando il primo posto nella classifica piloti. Soltanto quinto, invece, Charles Leclerc. Doppietta Red Bull con Perez secondo che si riverbera anche nella classifica costruttori.

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA
Max Verstappen 284
Sergio Perez 191
Charles Leclerc 186
Carlos Sainz 171
George Russell 170
Lewis Hamilton 146
Lando Norris 76
Esteban Ocon 64
Fernando Alonso ...

