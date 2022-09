”Dammi i soldi o ti sparo in testa!”: assalta un distributore armato di pistola ma poi cade dallo scooter (Di sabato 3 settembre 2022) Roma. Una rapina in pieno giorno, ai danni di un distributore di benzina nella periferia della Capitale. Due i rapinatori, complici da una vita, in sella al loro scooter. Si sono diretti verso il posto con tutta l’attrezzatura necessaria: casco, guanti e pistola, poi hanno fatto irruzione mettendo in fuga il proprietario e svaligiando tutto quello che gli è capitato sotto mano. Purtroppo per loro, in quel momento gli agenti di Polizia passavano da quelle parti, e sono stati insospettiti dall’abbigliamento ”invernale” che i due indossavano per il colpo. Rapina un distributore di benzina a Tor Bella Monaca La rapina doveva essere un successo. L’idea era di andare via con le tasche piene di contanti, e il tutto era stato programmato con largo anticipo: dalla scelta del complice all’utilizzo del motorino, fino alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022) Roma. Una rapina in pieno giorno, ai danni di undi benzina nella periferia della Capitale. Due i rapinatori, complici da una vita, in sella al loro. Si sono diretti verso il posto con tutta l’attrezzatura necessaria: casco, guanti e, poi hanno fatto irruzione mettendo in fuga il proprietario e svaligiando tutto quello che gli è capitato sotto mano. Purtroppo per loro, in quel momento gli agenti di Polizia passavano da quelle parti, e sono stati insospettiti dall’abbigliamento ”invernale” che i due indossavano per il colpo. Rapina undi benzina a Tor Bella Monaca La rapina doveva essere un successo. L’idea era di andare via con le tasche piene di contanti, e il tutto era stato programmato con largo anticipo: dalla scelta del complice all’utilizzo del motorino, fino alla ...

