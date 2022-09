Corsi su Spalletti e Sarri: "Sono due persone di grande spessore, si dovrebbe pagare per starci insieme e imparare" (Di sabato 3 settembre 2022) Sulla panchina dell'Empoli ora siede Paolo Zanetti ma rima di lui ci Sono stati Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, gli allenatori delle due squadre che si sfideranno questa sera all'Olimpico. Ecco... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 3 settembre 2022) Sulla panchina dell'Empoli ora siede Paolo Zanetti ma rima di lui cistati Maurizioe Luciano, gli allenatori delle due squadre che si sfideranno questa sera all'Olimpico. Ecco...

Pall_Gonfiato : #Corsi su #Sarri e #Spalletti in vista del match #Lazio #Napoli - LazioNews_24 : #Empoli, #Corsi: «Tra #Sarri e #Spalletti non scelgo, sulla classifica…» - zazoomblog : Empoli Corsi: «Sarri-Spalletti? Difficile scegliere. Il Napoli arriverà davanti» - #Empoli #Corsi: #«Sarri-Spallet… - CalcioNews24 : ??#Corsi analizza la sfida tra #Sarri e #Spalletti ?? - LazionewsEu : #Sarri vs #Spalletti: parla il presidente dell'#Empoli #Corsi ??? #sslazio #LazionewsEu #LazioNews -