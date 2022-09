Con i fuoristrada sulle dune per raggiungere la spiaggia: scattano le sanzioni (Di sabato 3 settembre 2022) E' stata una segnalazione di un cittadino alla centrale operativa della polizia locale di Lecce a far scattare i controlli: due fuoristrada erano parcheggiati sulle dune a Torre Veneri, in località Frigole, in provincia di Lecce. Le... Leggi su europa.today (Di sabato 3 settembre 2022) E' stata una segnalazione di un cittadino alla centrale operativa della polizia locale di Lecce a far scattare i controlli: dueerano parcheggiatia Torre Veneri, in località Frigole, in provincia di Lecce. Le...

