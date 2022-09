(Di sabato 3 settembre 2022) “L’Italia è schiava della sua stupidità. In vista dell’apertura delle scuole noi abbiamo prodotto un decreto apri-finestre, nonostante la sollecitazione all’installazione nelle aule scolastiche di sistemi di ventilazione meccanica a raggi ultravioletti inviata da parte della comunità scientifica con lettera pubblica al Governo. Con ildi farci trovare nuovamente impreparati, come avvenuto con omicron lo scorso, alla probabile avanzata di, la nuova variante indiana di cui ieri in Emilia Romagna è stato registrato il primo caso”. IlMarco, ordinario di Informatica all’università di Bologna Alma Mater, interviene con l’Adnkronos sulla prossima apertura delle scuole e l’evoluzione della pandemia e avverte: “Sappiamo da dati indiani che...

, la nuova sottovariante di Omicron,gli esperti: il rischio è che sia più contagiosa se non addirittura più pericolosa di quelle precedenti. Il timore è che vivremmo un autunno ...Il dato sulle terapie intensive: che succede La ricerca ha dimostrato che le mutazioni di Omicron(BA.2.75), la cosiddetta variante indiana del Covid, rendono il virus ancora più 'adesivo' ... Centaurus spaventa, il matematico Roccetti: C'è il rischio di un Natale chiusi in casa - Ildenaro.it L'esperto della Statale: "La ripresa di tutte le attività favorirà la risalita dei contagi. Non mi spaventa tanto Centaurus quanto ...Dopo essere stata scoperta in India a maggio, è arrivata nel nostro Paese lo scorso 29 luglio. Il timore è che vivremmo un autunno nero se questa mutazione diventasse dominante in Italia. Perché la so ...