Ballando con le stelle | Cosa è successo tra Milly e Raimondo Todaro?

Leggi su formatonews

(Di sabato 3 settembre 2022) La rottura tra la conduttrice e il ballerino continua a far discutere.è accaduto tra di loro? E’ trascorso poco più di un anno da quandoha lasciatoe ha abbandonatoCarlucci. Il Ballerino ha scelto di seguire altre orme, ovvero come l’insegnamento di Maria De Filippi. Quest’ultima gli ha proposto un banco come insegnante nella scuola di Amici, enon ha di certo rifiutato. Matra il noto professionista e la conduttrice Rai? (web): “controlla tutti” Di recente,ha svelato alcuni retroscena particolare su ciò che accade ae sul comportamento della ...