Allegri furioso | Arrabbiato per l' 1-1 | dovevamo uccidere la gara col 2-0

Pall_Gonfiato : #Allegri arrabbiato dopo il pareggio della #Juventus contro la #Fiorentina - JuventusUn : #Allegri: 'Arrabbiato perché loro stavano attaccando, così rischi di perdere. Sono furioso soprattutto con…” Da uno… - Federolfo91 : A fine primo tempo riferiscono di un Max Allegri furioso con Milik: 'Cosa cazzo fai gol che poi non giochiamo più ' #FiorentinaJuventus - FedalmaB : RT @EdoardoMecca1: Terza giornata di campionato: Lazio batte Inter ed Allegri furioso con Nedved ?? - GianniJordan3 : RT @EdoardoMecca1: Terza giornata di campionato: Lazio batte Inter ed Allegri furioso con Nedved ?? -

Ha rischiato anche di perdere la squadra diche a fine gara a Dazn prova a spiegare cosa è successo, dopo essere apparsoin panchina: 'Ero un po' arrabbiato, è vero, stavano spingendo ...Al triplice fischiolascia subito il campo furente per l'atteggiamento dei suoi. Fiorentina - Juventus, come ha arbitrato Doveri. Regolari le due reti segnate nel primo tempo. Non c'è ... Non basta Milik: la Juve frena a Firenze, Allegri furioso. Le pagelle Massimiliano Allegri letteralmente inferocito con la sua Juve. C'è una cosa che lo ha fatto arrabbiare: la situazione ...