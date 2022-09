Verso il voto, i sondaggi: sorpasso M5s sulla Lega, ora è il terzo partito. Letta: “La destra non ha ancora vinto”. Conte attacca il segretario Pd: “Inganna i cittadini”. Renzi: “Draghi unica alternativa a Meloni” (Di venerdì 2 settembre 2022) Si incendia la campagna elettorale a 23 giorni da voto. Centrodestra e centrosinistra divisi su tutto. Salvini rilancia sulla questione energia: «30 miliardi subito, chi perde tempo è incompetente», mentre il leader Dem tuona: «Grave Meloni su green pass e pandemia» Leggi su lastampa (Di venerdì 2 settembre 2022) Si incendia la campagna elettorale a 23 giorni da. Centroe centrosinistra divisi su tutto. Salvini rilanciaquestione energia: «30 miliardi subito, chi perde tempo è incompetente», mentre il leader Dem tuona: «Gravesu green pass e pandemia»

