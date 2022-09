Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Cate Blanchett: 'Potere e abusi? Vale per tutti i generi'. Al Lido l'attrice veste i panni di una dire… - SecolodItalia1 : Venezia, Cate Blanchett travolge l’inviato sul red carpet e lui ringrazia adorante. L’inciampo è virale (video)… - TViweb : FESTIVAL DI VENEZIA, UN FILM AL GIORNO- Cate Blanchett in Tár è sublime: ormai è nell’Olimpo delle dee del cinema - StraNotizie : Venezia 2022, il giornalista travolto da Cate Blanchett diventa eroe sui social - News24Italy : #Venezia 2022, il giornalista travolto da Cate Blanchett diventa eroe sui social -

Da vera regina del red carpet, l'attrice premio Oscar incanta il pubblico del Lido con un look super chic e ultra femminile nel quale non manca un tocco di brio e un riferimento al film di cui è ...79, unaBlanchett da Oscar infiamma la Mostra. Tutti in piedi per la performance dell'attrice in Tàr. Atteso per oggi l'arrivo di Timothée Chalamet per il film di Luca ...Il film di Noah Baumbach è coraggioso per i temi, l’anticonformismo, lo stile visivo e narrativo. Splendida Cate Blanchett nel mondo artistico al femminile di Tár. Iñárritu firma una disamina-confessi ...Emergono le grandi attrici come Catherine Deneuve e Cate Blanchett. Storie di inquietudini e di potere. Catherine Deneuve, 78 anni, con i segni leggeri di un ictus passato, è sempre “divina ”. Una gra ...