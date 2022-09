Venezia 79 | la modella Mariacarla Boscono in Senza veli sul red carpet

Venezia 79, la modella Mariacarla Boscono in topless sul red carpet (Di venerdì 2 settembre 2022) Look da censura per Mariacarla Boscono a Venezia 79 Poche ore fa si si è svolta la cerimonia di apertura della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e naturalmente in città sono giunti diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Come da tradizione a partecipare alla manifestazione sono non solo le grandi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 2 settembre 2022) Look da censura per79 Poche ore fa si si è svolta la cerimonia di apertura della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale die naturalmente in città sono giunti diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Come da tradizione a partecipare alla manifestazione sono non solo le grandi L'articolo proviene da Novella 2000.

ThomasRawland2 : RT @AngeMontalbetti: La nostra modella?? Che bella che sei e ora vogliamo vedere il tuo look a Venezia ?? @Soleil_stasi #SoleArmy https://t.… - Gianni_gian13 : RT @AngeMontalbetti: La nostra modella?? Che bella che sei e ora vogliamo vedere il tuo look a Venezia ?? @Soleil_stasi #SoleArmy https://t.… - MorangiLucetta : RT @AngeMontalbetti: La nostra modella?? Che bella che sei e ora vogliamo vedere il tuo look a Venezia ?? @Soleil_stasi #SoleArmy https://t.… - AngeMontalbetti : La nostra modella?? Che bella che sei e ora vogliamo vedere il tuo look a Venezia ?? @Soleil_stasi #SoleArmy - LauraFrigerio : Venezia 79: lo stilista Matteo Perin vestirà la modella Valentina Bissoli -