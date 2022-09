Vaiolo delle scimmie può causare problemi al cuore

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilha il potenziale percardiaci. E’ quanto viene segnalato in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica ‘Journal of the American College of Cardiology: Case Reports’, in cui un gruppo di ricercatori ha descritto un caso di miocardite post infezione. Protagonista: un uomo di 31 anni con contagio confermato da. Il paziente circa una settimana dopo l’insorgenza dei sintomi di monkeypox ha sviluppato” un’infiammazione del muscolo del, “una miocardite acuta” appunto. Ilè una malattia causata dal virus monkeypox, stessa famiglia del virus che causa il. La ...

È stato diagnosticato il secondo caso di vaiolo delle scimmie nel territorio dell'Ulss 7 Pedemontana: il paziente, residente nel Distretto Alto Vicentino, è in isolamento domiciliare in buone condizioni di salute. Lo rende noto l'azienda ...