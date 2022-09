WimMensen : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo #Ullrich a casa Pantani: il campione tedesco in visita a Cesenatico - Gazzetta_it : #Ciclismo #Ullrich a casa Pantani: il campione tedesco in visita a Cesenatico -

La Gazzetta dello Sport

Ricordi indelebili a distanza di tanto tempo anche per lo stesso, che nei giorni scorsi ha visitato il museo dedicato al rivale scomparso nel 2004, in Italia. Ricordo È stato lo stesso Jan ...Qualche giorno prima, rientrando aseguimmo in televisione la battaglia tra il 'pirata' e Jan; fanno un primo piano sul tedesco e il 'poverino' in salita stava faticando tantissimo, al ... Ullrich a casa Pantani: il campione tedesco in visita a Cesenatico Rimini è un viaggio invernale tra lidi e alberghi deserti. Ma la partecipazione nella sofferenza dei suoi interpreti si fa ...