Udinese vs Roma | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 settembre 2022) Domenica 4 settembre alle ore 20.45 alla Dacia Arena si affrontanovs.L’viene da tre risultati utili consecutivi ospita i giallorossi attualmente al comando con la Dea.vs: da dove iniziamoIl gol di Beto al 17? regala la seconda vittoria di fila alla squadra di mister Sottil. La compagine bianconera supera la Viola di misura, con fisicità, attenta in fase difensiva, non concedendo praticamente nulla alla squadra di Vincenzo Italiano. Bijol e Lovric , perfettamente integrati nei sincretismi tattici di Sottil. Una squadra solida al terzo risultato utile consecutivo, dopo il pari a reti bianche contro la Salernitana e la vittoria contro i brianzoli del Monza. L’è reduce da 2 vittorie consecutive. Non perde da 3 ...