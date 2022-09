Sparge le ceneri del padre in volo ma l'aereo cade: muore insieme al pilota (Di venerdì 2 settembre 2022) Un figlio colpito dal lutto, che perde la vita nel tentativo di celebrare la scomparsa del padre defunto. Una tragica storia che arriva dagli Stati Uniti, dove la caduta di un idrovolante, prenotato per un volo commemorativo, ha causato la morte di... Leggi su europa.today (Di venerdì 2 settembre 2022) Un figlio colpito dal lutto, che perde la vita nel tentativo di celebrare la scomparsa deldefunto. Una tragica storia che arriva dagli Stati Uniti, dove la caduta di un idrovolante, prenotato per uncommemorativo, ha causato la morte di...

Cosa si può fare con le ceneri del defunto A volte si ha la sensazione di avere guardato troppi film: scene come quella del coniuge che sale su uno scoglio e sparge in mare le ceneri del caro estinto sono nella mente di tutti. Ma si tratta, appunto, di scene di un film. Non dappertutto è consentito fare una cosa del genere. Ci sono delle leggi, nazionali o ...