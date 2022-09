Sondaggio, "nessun collegio è sicuro": la bomba sul voto, caos Pd (Di venerdì 2 settembre 2022) Come riporta ilGiorno , le rilevazioni degli ultimi giorni danno in risalita il Movimento Cinque Stelle . Conte e i suoi rosicchiano voti proprio al Pd mettendo a rischio la tenuta dei candidati dem ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Come riporta ilGiorno , le rilevazioni degli ultimi giorni danno in risalita il Movimento Cinque Stelle . Conte e i suoi rosicchiano voti proprio al Pd mettendo a rischio la tenuta dei candidati dem ...

RedditCittadini : MAGIA! GLI ????#ITALIANI???? SI SONO ACCORTI ??????FINALMENTE! E NON FARANNO NESSUN' ALTRA DOSE DI #VACCINI #ANTICOVID19 P… - riccio2111 : @DeborahBergamin @forza_italia @FI_Toscana Si sondaggio di Tecne' per il Tg5 di silvione complimenti riuscite pure… - Filomen30847137 : @Enzwan La ringrazio per il Suo parere e la Sua partecipazione al SONDAGGIO,oltre che per la condivisione: È import… - antonemiliok : @MonicaCirinna @pdnetwork @EnricoLetta Forza Monica! Nessun destino e’ scritto davvero, tutto può accadere al di là… - PrinceDavid_BEL : @PolScorr @sysmedia68 Carlo si dà al 10% dall'inizio hahaha nn lo so, nn seguo nessun sondaggio e nessuna trasmissi… -