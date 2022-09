Sanità: in Italia 386 casi di West Nile e 22 morti, dati in aumento (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - Continua crescere il numero di casi nell'uomo di infezione da West Nile virus nell’ultima settimana di sorveglianza. Secondo il report dell'Istituto superiore di Sanità, dall’inizio di giugno 2022 sono 386 i... Leggi su europa.today (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - Continua crescere il numero dinell'uomo di infezione davirus nell’ultima settimana di sorveglianza. Secondo il report dell'Istituto superiore di, dall’inizio di giugno 2022 sono 386 i...

demagistris : I sussidi statali in Italia per le fonti fossili ammontano a circa 35 miliardi l’anno. Finanziano, i partiti del si… - CarloCalenda : La proposta della ?@LegaSalvini? è meno soldi alla sanità. In Italia ci sono liste d’attesa di mesi per una tac e u… - CarloCalenda : Basta. L’Italia deve individuare proposte serie da portare avanti in maniera prioritaria. Non si possono continuare… - telodogratis : Sanità: in Italia 386 casi di West Nile e 22 morti, dati in aumento - beltrami_fulvio : @QLexPipiens Da persona normale penso che i problemi della Sanità in Italia siano ben altri che un innocente ballo su TikTok -