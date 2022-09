Sangiovanni, non è più riuscito a tenerselo dentro: “Ho fatto l’errore di…” (Di venerdì 2 settembre 2022) Sangiovanni, l’amatissimo ex allievo di Amici 20, si è sfogato sui social tirando fuori tutto quello che aveva dentro e le sue parole hanno lasciato a bocca aperta i fan. Ecco che cosa è successo. Nelle scorse ore il cantante ha pubblicato un lungo messaggio sulla sua pagina ufficiale di Instagram nel quale ha messo a nudo i suoi pensieri più profondi. Giulia-Stabile-Sangiovanni-AltranotiziaSangiovanni ha appena condiviso tutte le sue riflessioni personali con la sua affezionata fanbase. Scopriamo che cosa è saltato fuori. Sangiovanni, le parole inaspettate del cantante Giovanni Pietro Damian è diventato uno dei nomi più gettonati del panorama musicale italiano da quando è salito per la prima volta sul palco di Amici due anni fa. Da allora il suo nome d’arte, ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 2 settembre 2022), l’amatissimo ex allievo di Amici 20, si è sfogato sui social tirando fuori tutto quello che avevae le sue parole hanno lasciato a bocca aperta i fan. Ecco che cosa è successo. Nelle scorse ore il cantante ha pubblicato un lungo messaggio sulla sua pagina ufficiale di Instagram nel quale ha messo a nudo i suoi pensieri più profondi. Giulia-Stabile--Altranotiziaha appena condiviso tutte le sue riflessioni personali con la sua affezionata fanbase. Scopriamo che cosa è saltato fuori., le parole inaspettate del cantante Giovanni Pietro Damian è diventato uno dei nomi più gettonati del panorama musicale italiano da quando è salito per la prima volta sul palco di Amici due anni fa. Da allora il suo nome d’arte, ...

Laura_Bennati : 'poi non torna neanche la metrica, cioè non è che c'avesse da dire chissà cosa poteva almeno far tornare la metrica… - auroracamardaa : RT @francigiove1: Sangiovanni un giorno c’ha 30 anni e quello dopo 12. Io sta cosa non la capirò mai - annamirati : RT @francigiove1: Se Sangiovanni e Wayne non cantano dance floor ai palazzetti io mi faccio saltare - mrscsra : RT @francigiove1: Sangiovanni un giorno c’ha 30 anni e quello dopo 12. Io sta cosa non la capirò mai - CantuMaura : RT @alyxwonderland_: io ferma al “ci saranno più pezzi, ci saranno ospiti, qualche amico, qualche pezzo nuovo” SANGIOVANNI IO NON VEDO L’OR… -