Roma, muore una bimba di 5 anni positiva di Covid: ”Non rispondeva alle terapie” (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma. Una notizia che scava un vuoto incolmabile dentro ognuno di noi, portando con sé enorme sconforto: non ce l’ha fatta la bimba calabrese di soli 5 anni che dal 23 agosto scorso era ricoverata nel reparto terapia intensiva dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, a causa di una disfunzione multiorgano grave. Deceduta la piccola Sofia: aveva solo 5 anni La piccola, positiva al Covid e intubata a causa di un’insufficienza epatica, era stata trasportata in un’ambulanza su un C-130J della 46 Brigata Aerea come richiesto dalla Prefettura di Cosenza, a causa della gravità estrema del suo quadro clinico. Il volo era andato bene, la velocità del trasporto aveva fatto ben sperare, ma purtroppo le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Dubbi sul Covid e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022). Una notizia che scava un vuoto incolmabile dentro ognuno di noi, portando con sé enorme sconforto: non ce l’ha fatta lacalabrese di soli 5che dal 23 agosto scorso era ricoverata nel reparto terapia intensiva dell’Ospedale Bambino Gesù di, a causa di una disfunzione multiorgano grave. Deceduta la piccola Sofia: aveva solo 5La piccola,ale intubata a causa di un’insufficienza epatica, era stata trasportata in un’ambulanza su un C-130J della 46 Brigata Aerea come richiesto dalla Prefettura di Cosenza, a causa della gravità estrema del suo quadro clinico. Il volo era andato bene, la velocità del trasporto aveva fatto ben sperare, ma purtroppo le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Dubbi sule il ...

