Mondiali ciclismo 2022, i convocati dell'Olanda femminile

Una delle nazionali favoritissime al successo ai Mondiali di ciclismo di Wollongong nella corsa in linea élite femminile è sicuramente l'Olanda. Parliamo del movimento più forte e completo al mondo che negli ultimi anni ha conquistato diversi titoli iridati, l'ultimo dei quali nel 2020.

Alla rassegna australiana, il ct Loes Gunnewijk ha convocato un parterre di super atlete; la nazionale arancione verrà guidata da Marianne Vos e Annemiek van Vleuten, le quali saranno contornate da Demi Vollering, Ellen van Dijk, Riejanne Markus, Floortje Mackaij e Shirin van Anrooij. Per la prova a cronometro al via ci saranno la van Vleuten e la van Dijk, quest'ultima campionessa mondiale in carica della specialità.

