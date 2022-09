Marina Militare: dopo 2 anni la Vespucci torna a Taranto (Di venerdì 2 settembre 2022) A distanza di due anni dall’ultimo approdo e’ da oggi a Taranto l’Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare. A bordo ci sono gli allievi della prima classe dell’Accademia Navale di Livorno. Durante la sosta, i 143 cadetti del corso Aghenor, nato come da tradizione in navigazione, sbarcheranno per continuare le attività della campagna di istruzione partecipando al modulo di “Arte del Comando” organizzato a Brindisi dalla Brigata Marina San Marco. Contrariamente a quanto accadde nel 2020 a causa del Covid, questa volta la Vespucci sara’ aperta per le visite a bordo.Oggi dalle 17 all’1 e domani dalle 14 alle 20. Da Taranto, il veliero si dirigerà a Reggio Calabria. Prima dell’arrivo a Taranto, la nave ha sostato a Manfredonia ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 2 settembre 2022) A distanza di duedall’ultimo approdo e’ da oggi al’Amerigo, nave scuola della. A bordo ci sono gli allievi della prima classe dell’Accademia Navale di Livorno. Durante la sosta, i 143 cadetti del corso Aghenor, nato come da tradizione in navigazione, sbarcheranno per continuare le attività della campagna di istruzione partecipando al modulo di “Arte del Comando” organizzato a Brindisi dalla BrigataSan Marco. Contrariamente a quanto accadde nel 2020 a causa del Covid, questa volta lasara’ aperta per le visite a bordo.Oggi dalle 17 all’1 e domani dalle 14 alle 20. Da, il veliero si dirigerà a Reggio Calabria. Prima dell’arrivo a, la nave ha sostato a Manfredonia ...

